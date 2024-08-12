العالم اليوم - أديس السعودية توقع عقدا قيمته 645 مليون دولار مع نفط الكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - وقعت شركة أديس القابضة السعودية الاثنين عقدا لتشغيل ست منصات حفر برية في الكويت مع شركة نفط الكويت بقيمة 2.42 مليار ريال (644.77 مليون دولار).

وتوقعت أديس في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن تبدأ الأعمال خلال الربعين الثاني والثالث من 2025 ولمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.

وأشار البيان إلى أن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل أربعة من منصات الشركة العاملة حاليا بالكويت إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين.

وأديس مقرها في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.