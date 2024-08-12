‏وزير الدفاع الإسرائيلي: حضّرنا لهجمات محتملة كرد على أي هجوم من إيران وحزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل حضّرت لهجمات محتملة كرد على أي هجوم من إيران وحزب الله أو إجراءات استباقية إذا لزم الأمر.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.