العالم اليوم - غالانت يهاجم "ثرثرة" نتنياهو ويتحدث عن ضرب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:28 مساءً - هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، "ثرثرة" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه أراد تنفيذ "ضربة استباقية" لحزب الله، لكن نتنياهو وقف في طريق تنفيذها.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه بتل أبيب.

ماذا قال غالانت؟

ومتحدثا عن نتنياهو، قال غالانت: "أسمع طبولا وثرثرة عن النصر المطلق. من المؤسف أنهم في الغرف (المغلقة) لم يظهروا نفس الشجاعة".

وأوضحت القناة أن "غالانت كان يشير إلى رغبته في تنفيذ ضربة استباقية ضد "حزب الله" في بداية المواجهات الراهنة، وهو ما عارضه نتنياهو، حسب وسائل إعلام".

وقال غالانت: "في 11 أكتوبر أردت الهجوم على لبنان لكن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يوافق ولا أوصي بذلك الآن لأنها مغامرة".

وأضاف: "نحن في أيام اليقظة والاستعداد والتهديدات من طهران وبيروت قد تتحقق".

رد نتنياهو

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على انتقادات وزير الدفاع الإسرائيلي، واتهمه بانه يضر بفرص استرجاع الرهائن الإسرائيليين.

وقال نتنياهو الاثنين: "غالانت يضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة".

واتهم نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بتبني "الرواية المعادية لإسرائيل".

وتابع: "كان عليه أن يهاجم رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العائق الوحيد أمام صفقة التبادل".