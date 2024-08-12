الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:35 مساءً - مددت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 21 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين: استنادًا إلى أحدث تحليل أمني، تعمل شركة SWISS ومجموعة لوفتهانزا مرة أخرى على تعديل خدماتها في الشرق الأوسط.

وأضافت: سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وبيروت حتى يوم الأربعاء 21 أغسطس.

وأتبعت: تقدم الخطوط الجوية السويسرية للمسافرين المتأثرين بتعليق الرحلات خيار إعادة حجز رحلاتهم أو إلغائها مجانًا.

وأشارت: يمكن للمسافرين من/إلى بيروت وتل أبيب غير المتأثرين بإلغاء الحجوزات والذين قاموا بالحجز في/قبل تاريخ السفر 31 أغسطس إلغاء حجوزاتهم مجانًا على أساس الإعفاء من السفر.

وأتمت: نحن نأسف للإزعاج الذي تسببنا به لضيوفنا بسبب الوضع الحالي.

يذكر أن العديد من شركات الطيران قد علقت رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت وطهران خلال الفترة الماضية على إثر التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ودفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

واحتدم التوتر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، غداة غارة إسرائيلية على بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية.