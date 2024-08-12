أوستن: ناقشت مع جالانت أهمية تخفيف أضرار التي لحقت بالمدنيين فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:32 مساءً - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل قليل، على أنه ناقش مع وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يواآف جالانت، العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأهمية تخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و897 مواطنا وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.