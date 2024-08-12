الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من جنين على حاجز عسكري قرب رام الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:32 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرين محررين من جنين خلال مرورهما على حاجز عسكري قرب رام الله .

ونقلت وكالة الإنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور قوله، إن الاحتلال اعتقل مصطفى إبراهيم القنيري من مخيم جنين، ومحمد حسن فريحات من بلدة اليامون، أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

في سياق متصل ، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث أفاد الناشط مصطفى البدن بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل وسام حافظ أبو مفرح (13عاما) أثناء تواجده وسط البلدة.

من ناحية آخرى، تجمع مستعمرون، اليوم الإثنين، عند مفرق مستعمرة "ميخولا" في الأغوار الشمالية، في ظل استمرار تشديدات قوات الاحتلال ومضايقاتها على مداخل قرى الأغوار.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستعمرين تجمهروا عند مفرق مستعمرة "ميخولا"، وسط تخوفات من تنفيذهم المزيد من أعمال العربدة في المنطقة، بعد أن شهدت هذه المنطقة ومحيطها، الليلة الماضية وصباح اليوم، أعمال عربدة شملت سرقة مواشي للمواطنين والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى زراعة أشجار قرب أراضي المواطنين .

كما أفادت مصادر محلية من قرية بردلة، بأن قوات الاحتلال ما زالت تشدد إجراءاتها، منذ أمس، على المدخل الشرقي الرئيس للبلدة وتجري عمليات تفتيش دقيقة للداخلين والخارجين، إضافة إلى إغلاق المدخل الغربي الموازي لخربة ابزيق بالمكعبات الاسمنتية بشكل كامل.