نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كييف تطلب من باريس السماح لها بضرب الأراضي الروسية بأسلحة فرنسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف مكالمة هاتفية مع وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو وطلب من خلالها السماح لقوات كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة فرنسية

وكتب عميروف على منصة "إكس": "أجريت محادثة مثمرة مع وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو... وأصررت على ضرورة رفع الحظر المفروض على ضرب أهداف عسكرية على أراضي العدو".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية هاجمت، صباح يوم الثلاثاء الماضي، المناطق الحدودية في كورسك.

ونشر حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أمس على "تلغرام" مقطع فيديو لخسائر قوات كييف في كورسك. وأكد وجود ذخيرة وأسلحة من دول "الناتو" ضمن الرتل المدمر.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق بأن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بمساعدة "الناتو" على المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية حصل على موافقة العديد من دول الغرب