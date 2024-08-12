نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تعلن وصول الرئيس الفلسطيني إلى موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وصول رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى موسكو لمناقشة تفاقم الوضع في الشرق الأوسط غدا مع الجانب الروسي.

وقال بوغدانوف ردا على سؤال من تاس يتعلق بهذا الموضوع: "نعم، لقد وصل بالفعل إلى موسكو".

ومن المتوقع أن يجري عباس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.

وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين، سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في ضوء تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الكرملين في هذا السياق: "بالإضافة إلى مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، من المتوقع أن يتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، في ضوء التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".

قال عباس في وقت سابق، إنه وافق عدة مرات على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على دعوة روسيا، معربا عن "ثقته بالرئيس فلاديمير بوتين والأصدقاء في موسكو".