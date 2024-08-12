نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 دول غربية بقيادة أمريكا تعلن أنها ستشارك مع إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني المرتقب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك مساء اليوم الاثنين، دعمها في الدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني أو جماعات مدعومة من طهران.

وأشار البيان إلى أن قادة الدول يعربون أيضا عن دعمهم الكامل للجهود الجارية لتهدئة التوترات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

كما أيدوا الدعوة المشتركة من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لتجديد المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع (يوم الخميس) بهدف إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن