نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: الرد الإيراني على إسرائيل قد يحدث هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البيت لأبيض عن مخاوفه بشأن إمكانية وقوع الهجوم الإيراني على إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نشارك زملاءنا الإسرائيليين المخاوف والتوقعات حول أن ذلك قد يحدث هذا الأسبوع".

وأضاف: "نواصل متابعة ذلك باهتمام كبير. وفي الوقت الراهن من الصعب أن نقول ما إذا سيكون الهجوم من قبل إيران أو وكلائها وكيف يمكن أن يكون، ولكن علينا أن نكون مستعدين لأن تكون هناك سلسلة ملموسة من الهجمات، ولذلك قمنا بتعزيز حضور قواتنا وقدراتنا في المنطقة في الأيام الأخيرة".

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق من يوم الاثنين بأن إيران قد تبدأ بهجومها على إسرائيل في غضون الـ 24 ساعة المقبلة.

وتستعد إسرائيل والولايات المتحدة للهجوم الإيراني المحتمل بعد أن هددت طهران بالرد على إسرائيل التي تتهمها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو الماضي.