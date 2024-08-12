نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 39897 شهيدا و92152 إصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 39897 شهيدا و92152 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، باستثناء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة "التابعين".

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 142 شهيدا وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ311، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما أعلن عن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب القطاع.

وتجاوز عدد المفقودين منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي 10 آلاف شخص، حسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتتواصل الحرب وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والشيوخ، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتستمر إسرائيل في حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة