العالم اليوم - 1.14 مليار دولار إيرادات موانئ أبوظبي في 3 أشهر.. نمو بـ103%

انتم الان تتابعون خبر 1.14 مليار دولار إيرادات موانئ أبوظبي في 3 أشهر.. نمو بـ103% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تسجيل زيادة لافتة بنسبة 56 بالمئة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 42 بالمئة في إجمالي صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2024.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي، ارتفاع الإيرادات بأكثر من الضعف (103 بالمئة) على أساس سنوي لتصل إلى 4.18 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بالنمو العضوي في قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، إضافة إلى استحواذات "نواتوم" و "جي إف إس".

كما حققت زيادة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل، مع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ.

وأوضحت مجموعة موانئ أبوظبي أن إجمالي صافي الأرباح قد بلغ 439 مليون درهم (حوالي 120 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 42 بالمئة على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 55 بالمئة على أساس سنوي مع استثناء ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات.

كما بلغ صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية 333 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.

الميزانية العمومية

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 61.4 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، كما زاد مجموع حقوق الملكية بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 27.2 مليار درهم

استمرت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحت السيطرة بشكل جيد، لتسجل 3.6 ضعفاً في الربع الثاني من عام 2024، بارتفاع طفيف مقارنة ب 3.5 ضعفاً في الربع الثاني من عام 2023 و 3.4 ضعفاً في الربع الأول من عام 2024، وجاء ذلك نتيجة للزيادة المحدودة في صافي الدين والأداء الفصلي القوي للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

في نهاية شهر يوليو، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" على تصنيفات مجموعة موانئ أبوظبي "A+" و "gcAAA" على الأداء التشغيلي المحسن؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة

و على الأداء التشغيلي المحسن؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس تأكيد التصنيف الائتماني للمجموعة ملاءة نموذج أعمالها المرن، واستراتيجية النمو الحصيفة التي تنتهجها

النفقات الرأسمالية

تم تخصيص 1.18 مليار درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثاني من عام 2024 (2.45 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024)، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، وإرشاداتها السنوية البالغة 4-4.5 مليار درهم

التدفق النقدي

بلغ التدفق النقدي من العمليات 591 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، فيما بقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند مستوى 716 مليون درهم، نتيجة لاستمرار سداد النفقات الرأسمالية الضخمة الموجهة نحو النمو العضوي

أبرز نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2024

توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "أسثا بيوتيك"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتطوير منشأة على مساحة 38 ألف متر مربع في منطقة "كيزاد" بالعين، وذلك لإنتاج الطحالب الدقيقة ذات الاستخدامات عالية القيمة في قطاعات الصحة ومستحضرات التجميل والأغذية والزراعة

توقيع ثلاث اتفاقيات امتياز لتشغيل محطات سفن سياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ في مصر

توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "إن إم دي سي"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتطوير منشأة جديدة على مساحة 224 ألف متر مربع في كيزاد مخصصة للتصنيع المعياري، حيث سيضيف هذا المشروع الاستراتيجي العديد من المزايا إلى قطاع النفط والغاز الإقليمي

أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع "أداني للموانئ" تدخل بموجبها السوق التنزاني، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 30 بالمئة في شركة تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات، والتي تدير محطة الحاويات (2) في ميناء دار السلام

توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة دوكاب للمعادن، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتوسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في كيزاد، بإضافة 51 ألف متر مربع إلى مساحة منشأتها الحالية والبالغة مساحتها 50 ألف متر مربع في كيزاد، لزيادة طاقتها الإنتاجية من منتجات النحاس والألومنيوم عالية الجودة .

دخلت "نواتوم"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، سوق الخدمات البحرية التركية

توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع مؤسسة القمح والسنابل الذهبية، لتطوير منشأة لتصنيع المخبوزات والحلويات على مساحة 26 ألف متر مربع في كيزاد

استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81 بالمئة في مشروع مشترك بموجب اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة ميناء لواندا متعدد الأغراض في أنجولا، وعلى نسبة 90 بالمئة في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام .

توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أدنوك للتوزيع، يتم بموجبها تزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة .

أبرز مستجدات السوق والنظرة المستقبلية