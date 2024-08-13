العالم اليوم - نيكي الياباني يقفز 3.5% بقيادة أسهم التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني 3.5 بالمئة، في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن تلقت معنويات السوق دفعة من تراجع الين مع عودة المتعاملين بعد عطلة رسمية.

وأغلق المؤشر نيكي عند ذروة الجلسة البالغة 36232.51 نقطة، بعدما ارتفع في آخر 40 دقيقة من التداول. وشهد اليوم تعاملات متقلبة دون وفوق المستوى النفسي عند 36 ألف نقطة، وهو المستوى الذي لم يخترقه المؤشر منذ الثاني من أغسطس آب.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 بالمئة.

وقادت شركة تصنيع معدات الرقائق العملاقة طوكيو إلكترون مكاسب المؤشر نيكي مرتفعة 6.2 بالمئة. وتلاها سهم شركة تصنيع آلات اختبار الرقائق أدفانتست الذي كسب 7.7 بالمئة.

وارتفع سهم سوني غروب خمسة بالمئة وزاد سهم تويوتا موتور 3.3 بالمئة. وتركز الشركتان على التصدير. ويؤدي تراجع قيمة الين إلى زيادة قيمة المبيعات في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.3 بالمئة إلى 147.64 ين للدولار بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، لتواصل التراجع بعد خسارة بواقع 0.4 بالمئة الليلة الماضية.

وكانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة أمس الاثنين احتفالا بعطلة الأوبون.

وارتفع الين إلى 141.675 مقابل الدولار في الخامس من أغسطس للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود. وانخفض المؤشر نيكي إلى 31156.12 نقطة في نفس اليوم للمرة الأولى منذ ما يقرب من تسعة أشهر.