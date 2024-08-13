نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تسجل 13 هزة أرضية شرقي حماة: أكبرها بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المنطقة الشرقية من مدينة حماة في سوريا سلسلة من الزلازل، حيث سجل المركز السوري للزلازل 13 هزة أرضية، كانت أقواها بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، في حين أن الهزات اللاحقة كانت ارتدادية وأضعف من حيث القوة.

تفاصيل الزلازل الأخيرة

أفاد المركز السوري للزلازل، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 5.3 درجة كانت نتيجة تراكم الطاقة على مدار فترة زمنية ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت.

هذه الهزة كانت الأكثر قوة بين الهزات المسجلة، وقد تلتها عدة هزات ارتدادية كانت أقل قوة.

السياق الزلزالي

في وقت سابق، كان المركز السوري للزلازل قد أشار إلى أن هناك تغييرات ملحوظة في النشاط الزلزالي في نطاق يمتد من جنوب مدينة طرطوس إلى حماة.

وقدرت احتمالية حدوث هزات أرضية تتراوح شدتها بين 3 و5 درجات بنسبة 30%. ويعكس ذلك النشاط الزلزالي المتزايد في المنطقة.

الوضع الإقليمي

تشير التقارير إلى أن منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، تعاني من نشاط زلزالي ملحوظ، حيث سبق أن تعرضت مناطق أخرى في المنطقة لهزات أرضية قوية.

ضربت منطقة شمال إسرائيل هزة بقوة 5.1 درجة، بينما سجلت الأردن وسوريا ولبنان زلزالًا بقوة 5.46 درجة.

التحذيرات والتوقعات

أطلق عالم الزلازل الهولندي تحذيرات بشأن احتمالية حدوث هزات أرضية إضافية خلال شهر أغسطس، مما يضيف مزيدًا من القلق إلى المناطق الزلزالية في الشرق الأوسط.

من المهم متابعة تحديثات المركز السوري للزلازل والتقارير الإقليمية لتبقى على اطلاع بأحدث المعلومات والإجراءات الاحترازية.

الإجراءات الاحترازية

في ظل النشاط الزلزالي المستمر، ينصح الخبراء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة الشخصية والسلامة العامة.

تشمل هذه الإجراءات تأمين المباني، والتأكد من معرفة مواقع المخابئ، والابتعاد عن المناطق الخطرة خلال وبعد وقوع الزلازل.