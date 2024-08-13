العالم اليوم - أسهم أوروبا تصعد قبل صدور بيانات أسعار المنتجين بأميركا

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تصعد قبل صدور بيانات أسعار المنتجين بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية هامة في وقت لاحق من اليوم بحثا عن إشارات على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وذلك رغم صدور مجموعة من نتائج الأعمال الضعيفة التي حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 500.74 نقطة بعدما أنهى الجلسة الماضية على استقرار.

وعزف المستثمرون عن القيام بمخاطرة كبيرة قبل إصدار بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الأجور في بريطانيا تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو عامين في الربع الثاني، وهو ما يوفر مؤشرا جيدا لبنك إنجلترا على تراجع الضغوط التضخمية، في حين انخفض معدل البطالة على نحو غير متوقع.

وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.