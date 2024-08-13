العالم اليوم - الحساب الجاري لتركيا يحقق فائضا 407 ملايين دولار في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قال البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إن عجز الحساب الجاري للبلاد تحول إلى فائض قدره 407 ملايين دولار في يونيو.

ويفوق الرقم توقعات رويترز بتحقيق فائض قدره 400 مليون دولار. وسجل الحساب الجاري للبلاد عجزا قدره 1.017 مليار دولار في مايو. وفي عام 2023، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا 45.15 مليار دولار.

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