العالم اليوم - فيديو.. بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 01:21 مساءً - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات الأقصى.

وقد دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المسجد الأقصى وحملت الاحتلال مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في المسجد.

خطاب بن غفير

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل في السماح لليهود بالصلاة في الموقع.

وقال بن غفير في رسالة مصورة: "نحن في التاسع من آب، جبل الهيكل، قادمون لإحياء ذكرى تدمير الهيكل".

وأضاف: "لكن يجب أن نقول ذلك بصدق: هناك تقدم كبير جدا هنا في الحكم والسيادة. وكما قلت، فإن سياستنا هي تمكين الصلاة".

وحسب موقع "تايم أوف إسرائيل" يمكن في الفيديو، سماع اليهود وهم يصلون بصوت عال بجانبه، وتظهر اللقطات أيضاً اليهود وهم يسجدون أمامه.

رد نتنياهو

وردا على تصريح بن غفير قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "صنع السياسات في الحرم القدسي يخضع مباشرة للحكومة وزعيمها".

وأضاف في بيان أنه: " لا توجد سياسة خاصة لأي وزير في جبل الهيكل، لا لوزير الأمن القومي ولا لأي وزير آخر. لقد كان هذا هو الحال دائما في جميع الحكومات الإسرائيلية"

وتابع: " الحدث الذي وقع هذا الصباح في الحرم القدسي يشكل استثناء للوضع الراهن. إن سياسة إسرائيل لم تتغير".

الأردن تدين

ودانت وزارة الخارجية الأردنية، "إقدام وزيرين متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

وأضافت أن ذلك يأتي "تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وتابعت أن ذلك "يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".