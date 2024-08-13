بحضور المحافظ.. سفير تركيا يشارك بوضع حجر أساس مصنع تركي جديد بالإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - السفير شن: من المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج نهاية العام الحالي وسيوفر 3000 فرص لأشقائنا ‏المصريين

شارك كلا من سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية والسيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

والسيد نورالدين أروغلو مالك شركة أروغلو جلوبال القابضة في مراسم وضع حجر أساس مصنع ‏جديد لشركة أروغلو جلوبال القابضة في محافظة الإسماعيلية. ‏

وقال السفير شن في كلمته على هامش مراسم وضع حجر الأساس إن المشروع الجديد الذي وضعنا ‏أساسه اليوم، سيقام على مساحة مغلقة تبلغ 45 ألف متر مربع على أرض مساحتها 65 ألف متر مربع، ‏وأن المصنع سيكون مجهزة بأحدث التقنيات وستشمل نظام معالجة المياه المعاد تدويرها ومرافق طاقة ‏صديقة للبيئة، ومن المقرر أن يتم تشغيله في ديسمبر من هذا العام الحالي. ‏

وقال السفير شن إن مصر وتركيا معا أقوى موضحا أن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، سيوفر فرص عمل ‏ونجاح لـ 3000 مصري شقيق، كما أن المشروع سيكون له قدرة تصديرية تبلغ 100 مليون دولار حيث ‏سيخصص لإنتاج بنطلونات جينز لأشهر الماركات العالمية بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 7 ملايين ‏بنطلون جينز عند التشغيل الكامل. ‏

وأشار السفير شن إلى أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة في التطور والنمو موضحا إن شركة ‏أروغلو جلوبال القابضة المالكة للمشروع الجديد لديها مصنع آخر بمدينة دمياط تم إنشاؤه عام 2010 ‏باستثمارات 120 مليون دولار وويعمل به حاليا 1600 مصري شقيق.‏

وأضاف السفير شن أن شركة أروغلو جلوبال القابضة ستستثمر إجمالي 100 مليون دولار في شركتي ‏EROGLU GARMENT‏ وDNM، بدءًا من اليوم وحتى نهاية عام 2025، وستصل إلى قدرة ‏تصديرية إلى 280 مليون دولار من مصر.‏

وتوجه السفير شن بالشكر إلى مالك الشركة السيد نور الدين أروغلو ومديري الشركة على هذا الاستثمار ‏طويل الأجل الذي يساهم في اقتصاد البلدين الشقيقين. ‏‎مبينا ان أفق التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا كبيرة جدا.

وفي ختام كلمته صرح السفير شن أن هذا الاستثمار والاستثمارات المقرر تنفيذها على المدى القصير ‏والمتوسط والطويل هي جزء من إستراتيجية النمو والتنمية التي تنتهجها تركيا مع مصر الشقيقة ‏كاقتصادات تكاملية مبيننا أن زيارة الرئيس السيسي المتوقعة لتركيا والاتفاقيات التي سيتم توقيعها في ‏إطار مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ستعزز التعاون الاقتصادي. ‏‎

وقال السفير شن أن الاتفاقيات الاقتصادية والفنية المقرر توقيعها تمت مراجعتها خلال الاجتماعات بين ‏وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. ‏‎



شركة إروغلو جلوبال القابضة

تحت قيادة رئيس مجلس إدارة شركة إروغلو جلوبال القابضة، السيد نورالدين إروغلو، ستضيف الشركة ‏حلقة جديدة إلى مسيرتها التي بدأت في إسطنبول عام 1983 من خلال إقامة حفل وضع حجر الأساس في ‏مصر.‏

تعمل شركة إروغلو جلوبال القابضة في مجالات الملابس الجاهزة، إنتاج أقمشة الدنيم، التجزئة، ‏والخدمات، وقطاع البناء في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا، وتوظف عشرات الآلاف من العمال. ‏ستبدأ الشركة استثمارها الكبير الثاني في مصر بمدينة الإسماعيلية.‏

سيكون مشروع إروغلو جلوبال القابضة الجديد، إروغلو جارمنت، في منطقة أبو خليفة تحت إدارة هيئة ‏SC Zone، على مساحة إجمالية تبلغ 65 ألف متر مربع، مع مساحة مغلقة تبلغ 45 ألف متر مربع. ‏ستحتوي المصنع على تقنيات حديثة، بما في ذلك نظام لإعادة استخدام المياه، وكذلك مشروعات لإنتاج ‏الطاقة الصديقة للبيئة