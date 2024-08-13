العالم اليوم - مصر.. تشكيل لجنة استشارية متخصصة معنية بزيادة إنتاج النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 02:19 مساءً - أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملي الذى يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن.

وقالت وزارة البترول في بيان صحفي إن اللجنة ستضم فى عضويتها المسئولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصبا بقطاع البترول ولهم إسهامات بارزة ومتميزة فى هذا المجال ، كما يمكنها الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة موجودة فى داخل البلاد أو فى الخارج.

وسيكون للجنة أن تعقد اجتماعها دوريا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ واهتمامها بتطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن وزيادة الوعى لدى العاملين بأهميته وتبادل ونقل الخبرات بما يعظم ويعطى قيمة مضافة للجهود القائمة.

وذكر البيان أن ذلك جاء خلال عقد الوزير اجتماعا موسعا ضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيسي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ونوابهم للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج ووكلاء الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والمشروعات.

وأكد بدوى على أن الهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية العمل على زيادة معدلات الإنتاج مؤكدا على أهمية الدور الفاعل للطاقات البشرية والأفكار الخلاقة والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تنفيذ ذلك، لافتا إلى أهمية ما تم من جولات ميدانية موسعة واستماع وحوار مع العاملين بمواقع العمل والإنتاج البترولي وسلسلة اللقاءات التي تمت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع البترول.

وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى تنفيذ برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذى عرضه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والذى يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار و إتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بفكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق فى مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أنه يتم العمل بشكل رئيسي على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات، لافتا إلى أن خطة العمل تستهدف التحسين المستمر لاستغلال كفاءة الكوادر البترولية وصقل خبراتهم ، فضلا عن تحسين كفاءة واقتصاديات التشغيل والعملية الإنتاجية.