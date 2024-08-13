العالم اليوم - لماذا أصبح الحمام أهم غرفة في المطاعم؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا أصبح الحمام أهم غرفة في المطاعم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 02:19 مساءً - عندما تدخل إلى مطعم "Coqodaq" في نيويورك، وهو مطعم لبيع الدجاج المقلي والشامبانيا، فإن أول ما تراه ليس سقفه المقوس اللامع أو بريقه الذهبي الذي يشبه ملهى ليلي أو حتى مضيفة جذابة.

ما ستراه هو صف من الأحواض.

هذه ليست مجرد أحواض عادية. تقع مباشرة داخل الباب الأمامي، وهي مدمجة في أحواض لغسيل اليدين مصنوعة من الحجر الصابوني الأملس، ومزودة بصنابير مياه إيطالية برونزية قديمة ونصف دزينة من منظفات الأيدي الراقية، بما في ذلك Le Labo و Loewe. وتحيط المرايا الملونة البيضاوية بأضواء خافتة؛ عندما تنظر إلى أحدها ستصبح على الفور نجم الحفل.

وضع مصمم مطعم Coqodaq ديفيد روكويل الحمام في المقدمة لتوفير انتقال سلس من شوارع مانهاتن الصاخبة إلى تجربة تناول طعام مفعمة بالحيوية.

لم يقصد بالضرورة أن يكون محطة للصور الشخصية والسيلفي - ولكن هذه الأيام، أي مرآة مضاءة جيدًا تصبح كذلك؟

يقول روكويل، الذي تشمل محفظته مطاعم Nobus حول العالم وفندق كوزموبوليتان في لاس فيغاس وكازينو مارينا باي ساندز في سنغافورة: "في الحمامات، هدفنا هو خلق بُعد ثلاثي الأبعاد جذاب للوجه".

تركز ليزا جريب، المؤسسة المشاركة لشركة Joyn Studio، التي صممت Chez Fifi في نيويورك بالإضافة إلى Frantzén الحائز على إشادة في ستوكهولم، أيضًا على الإضاءة في المرحاض.

"أحد أهم الأشياء عند تصميم الحمامات هو الضوء. نريد أن يشعر العميل بالجمال والثقة والإغراء عند النظر إلى المرآة"، بحسب ليزا جريب والتي أضافت: "الضوء المثالي لالتقاط صور السيلفي ولكن في نفس الوقت ليس ساطعًا جدًا بحيث يكشف الضوء الكثير، بحيث قد ترغب في العودة إلى المنزل".

تنتشر الحمامات الفخمة في جميع أنحاء العالم حيث تبحث المطاعم عن طرق لتحويل أي شخص لديه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسوق غير مدفوع الأجر: هناك أكثر من 9 ملايين هاشتاغ #bathroomselfie على منصة تيك توك تقريبًا وعدد كبير تقريبًا من مقاطع الفيديو التعليمية حول كيفية التقاط أفضل الصور السيلفي.

يعد مطعم Giorgia Trattoria في ميونيخ مكانًا حصل على إشادة، حيث يتم تغطية كل بوصة من الجدران ببلاط عاكس صغير وتعليق عشرات من كرات الديسكو من السقف.

في لندن، يقدم مطعم Bacchanalia المستوحى من البحر الأبيض المتوسط، والذي يملكه صاحب المطاعم الشهير ريتشارد كيرينج، للضيوف عذرًا جيدًا للذهاب إلى الحمام منذ افتتاحه في ديسمبر 2022. يتميز التصميم، بالتعاون مع استوديوهات تصميم مارتن برونيزكي، بأرضيات من الرخام منتشرة مثل بتلات الزهور بينما تتساقط الكروم المطلية من السقف. ويضيء حوض دائري في المنتصف.

أحدث تعاون بين الثنائي هو مطعم Sexy Fish مانشستر، وهو المفهوم الياباني الشهير للمأكولات البحرية، والمزين بمنحوتات ضخمة للمخلوقات البحرية من تصميم داميان هيرست.

يمتد هذا المفهوم إلى الحمام الذي يهيمن عليه تمثال حورية البحر الضخم من الفسيفساء ويغمره اللونان الوردي والأزرق.

ليس من المستغرب أن يكون لدى حي ويليامزبرج في بروكلين أيضًا حمام يستحق الزيارة. يطلق مطعم elNico الجديد الذي يبلغ من العمر عامًا على حماماته المغطاة بإضاءة النيون اسم "محطة السيلفي" على إنستغرام.

يمكن أن يكون الحمام المذهل طريقة سهلة للمطعم لإحداث انطباع دائم لدى العملاء، كما تقول المصممة ميغان باور من Workind Studio في جنوب كاليفورنيا. لهذا السبب قامت بتجليد الحمامات في Le Coq في سان دييغو بتصاميم مميزة وزينت الممر المليء بالبلاط اللامع المؤدي إليه بديكورين فخمين من الديوك البري.

تقول: "يمكن أن تكون أكثر المناطق تصويرًا في المطعم، وشئ يحب الناس التحدث عنه مع مجموعتهم".

من غير الواضح من هو أول من وضع صورة شخصية لحمام مطعم على الخريطة، ولكن أحد الإلهامات المبكرة كان مطعم Sketch الفاخر في لندن الذي يبلغ عمره 20 عامًا، والذي لا يزال أحد أكثر التصميمات الداخلية تصويرًا في المدينة. على شكل بيضات بيضاء عملاقة، وتشبه المراحيض كبسولات سفر بين المجرات المستقبلية. تقول سينيد مالوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Sketch، إن مالك المطعم، مراد مازوز، استوحى الفكرة من نادي Paradise Garage في نيويورك في الثمانينيات، حيث يتذكر أنه كان هناك دي جي يعزفون الموسيقى في الحمامات.

يمكن أن يظهر الاهتمام بتجربة الحمام بشكل أكثر دقة أيضًا. في مطعم Penny الجديد الذي يقدم المأكولات البحرية في الطابق العلوي في إيست فيليج في نيويورك، يقول الشريك المؤسس تشيس سينزر إنه أمضى وقتًا أطول في التفكير في صابون المراحيض والشموع أكثر من أي ميزة أخرى في المطعم. يقول: "إذا كنت تفخر بتنظيم مطعمك، فإن الحمامات مكان جيد لإظهار ذلك".

لكن التميز يمكن أن يكون مغريًا. في Xanadu Roller Arts الجديد، وهو ملعب للتزلج على الجليد ونادي ليلي في بروكلين، سيكون أحد أبرز المعالم هو Club Flush - حمام أحمر به دي جي خاص به ونظام صوت مخصص وملعب رقص. يقول المؤسس فارون كاتاريا: "كل شيء يصبح أفضل مع دي جي".