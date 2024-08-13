نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد إسرائيلي على قصف حماس لتل أبيب وضواحيها بـ M90 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الصواريخ التي دكت تل أبيب اليوم انطلقت من المنطقة الانسانية في خان يونس.

وأضاف البيان أنه وبناء على المعطيات المتوفرة في حيازة الجيش حول الضربة الصاروخية التي أطلقتها "كتائب القسام" نحو تل أبيب تم وقف المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز M90.

وقالت "كتائب القسام" إن القصف جاء "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".

هذا واشتكت المنظمات الإنسانية في وقت سابق من صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

فيما قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي إن البرنامج "أوقف مؤقتا" توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة، بسبب مخاوف تتعلق "بسلامة موظفينا".

تم الانتهاء من بناء الرصيف البحري الأمريكي في منتصف مايو. وعمل لمدة أسبوع تقريبا قبل التوقف عن العمل لنحو أسبوعين بسبب أضرار ناجمة عن عواصف.

وبعد الإصلاحات، عاود الرصيف العمل مرة أخرى، حيث جلب ما قيمته 1.1 مليون جنيه إسترليني (492 طنا متريا) من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات، قبل أن تعلن ماكين أن وكالتها ستوقف عملها الإنساني مؤقتا هناك