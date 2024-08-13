"بلومبرغ": أوكرانيا درست عدة سيناريوهات لشن هجوم على روسيا بعد تلقيها الموافقة الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - درست أوكرانيا عدة سيناريوهات لشن هجوم على روسيا بعد تلقيها الموافقة الأمريكية، بحسبما ذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقال مسؤول غربي مطلع إن أوكرانيا درست عدة احتمالات لشن هجوم "قبل أن تهاجم كورسك الأسبوع الماضي".

وبحسب المسؤول، فقد تم التخطيط للهجوم لبعض الوقت "بمباركة" الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن الحلفاء الغربيين "باركوا أول غزو عسكري للأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار المقال إلى أن حلفاء الناتو يعتبرون أنه من غير المحتمل أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم في روسيا.

في وقت سابق من اليوم، أكد اللواء أبتي علاء الدينوف قائد قوات "أحمد" الروسية، أن الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على الوضع في المنطقة المتأزمة بمقاطعة كورسك، ويتم طرد العدو من مراكز سكنية كان قد احتلها مع تكبيده خسائر فادحة في الأرواح كل يوم.

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا