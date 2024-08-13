نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار رئاسي أوكراني سابق يكشف مصير نظام زيلينسكي بعد مغامرته بهجوم كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن فشل الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك سيؤدي إلى تدمير نظام فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف سوسكين في حديث عبر "يوتيوب" أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي لم يعد قادرا على التوقف لأن هذا سيكون بمثابة انهيار للنظام إذا حدث أي فشل في الوقت الحالي.

ووفقا له فإن بدء قوات كييف الأعمال القتالية في مقاطعة كورسك قد رفع من مستويات الخطر إلى أقصى درجة فيما وصفه بـ "الكازينو الدموي" في إشارة إلى مناطق العمليات القتالية.

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في كورسك وبيلغورود وبريانسك روسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.

وتم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، وفي مقاطعة كورسك تم فرض حالة طوارئ من المستوى الفيدرالي.

وأفادت السلطات الروسية السبت بإجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق الحدودية في كورسك التي طالها أو يهددها الهجوم الأوكراني.

في وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف عن إصابة 13 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه، على مبنى سكني في كورسك فجر اليوم الأحد