نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباس: ستتم دعوة فلسطين لحضور اجتماع "بريكس" الموسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو أنه ستتم دعوة فلسطين لحضور اجتماع "بريكس" الموسع.

وقال عباس: "ناقشنا رؤيتنا للتطورات في المستقبل القريب وما يمكن أن يؤدي إليه أي إجراء في هذا الوقت العصيب. كما ناقشنا أيضا العلاقات الثنائية، لأن لدينا علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع روسيا، لذلك، ناقشنا العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، والتي ندعمها دائما سواء في الاجتماعات الشخصية أو في المحادثات الهاتفية، وناقشنا آفاق تطويرها".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لقد ناقشنا أيضا وتطرقنا إلى قضية "بريكس" وتم التوصل إلى اتفاق شفهي على دعوة فلسطين إلى اجتماع بريكس الموسع".

وأضاف: "ربما يكون هناك لقاء بشكل ما يخصص لفلسطين حصرا، حتى تتمكن جميع الدول من التعبير عن رأيها في الأحداث التي تجري هناك".

وتابع: "وهذا هو الشيء الأكثر فاعلية، بالنظر إلى أن جميع الدول هناك (في "بريكس") صديقة لفلسطين".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه بحث مع بوتين "كل ما يثير قلق الجانبين". مشيرا إلى أن الاجتماع استمر قرابة الساعتين