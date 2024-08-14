نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف مناطق في شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلام الحربي لـ "حزب الله" اللبناني عن استهداف عدة مناطق في شمال إسرائيل.

وذكر الإعلام الحربي للحزب: "تم تفعيل المنصات الاعتراضية وصافرات الإنذار في المالكية وديشون بعد رشقة صاروخية أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة".

وأضاف: "سماع أصوات انفجارات تدوي في المنطقة".

وفي وقت سابق، نشر الإعلام الحربي التابع "لحزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف التجهيزات الفنيّة والتجسّسيّة في موقعي السمّاقة وراميا التابعين للجيش الإسرائيلي.

هذا ونفذ الطيران الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، غارة على جنوب لبنان.

وأشارت مراسلة RT إلى أن الغارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بستيات ومعروب في قضاء صور وتبعد نحو 20 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود