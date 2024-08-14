العالم اليوم - السوبر السعودي.. الهلال يعبر إلى النهائي على حساب الأهلي

انتم الان تتابعون خبر السوبر السعودي.. الهلال يعبر إلى النهائي على حساب الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - تأهل الهلال إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر السعودية في كرة القدم بعد فوزه على الأهلي 4-1 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وكان الأهلي في طريقه إلى حسم بطاقته بعدما تقدّم بهدف لمهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو (66)، لكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أنقذ الهلال بإدراكه التعادل من كرة رأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى الهلال، بعدما أهدر الأهلي الركلتين الترجيحيتين الثانية والثالثة عبر الإسباني غابري فيغا والبرازيلي روجر إيبانيز، إذ تصدّى حارس المرمى الجولي المغربي ياسين بونو للأولى، فيما سدّد الثاني ركلته فوق المرمى.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية السبت المقبل مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية التي ستجمع بين النصر والتعاون غدا الأربعاء.