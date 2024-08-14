نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحر الشديد.. وفاة 3 أشخاص في إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في إسبانيا منذ يوم الأحد نتيجة ضربة شمس وسط موجة حر شديدة تجتاح معظم أنحاء البلاد، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ أمس الثلاثاء.

وفي مدريد، اكتشفت الخدمات الصحية رجلا يبلغ من العمر 76 عاما ميتا في منزله يوم الثلاثاء. وعُثر عليه فاقدا للوعي ودرجة حرارة جسمه تتجاوز 40 درجة مئوية.

وفي مدريد أيضا، عُثر على رجل يبلغ من العمر 44 عاما متوفيا يوم الاثنين لنفس السبب، كما أفاد التلفزيون الوطني الإسباني. وكان الرجل يعاني من مشاكل صحية مسبقا ربما أدت إلى تفاقم حالته.

وانهار سائح ألماني يبلغ من العمر 70 عاما يوم الأحد أثناء التنزه في منطقة نائية في جزيرة مايوركا الإسبانية غربي البحر المتوسط. واستغاثت زوجته بخدمات الطوارئ، ولكن لم تفلح جهود إنقاذه، حسبما أفاد الحرس المدني الإسباني.

ورفع جزء كبير من إسبانيا حالة التأهب أخيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والمخاطر الشديدة أو العالية لحرائق الغابات وسط موجة حر رابعة تضرب البلاد هذا الصيف. وتجاوزت درجات الحرارة في العديد من المناطق 40 درجة مئوية.

وسجلت إسبانيا 608 حالات وفاة نُسبت إلى الحر الشديد في الأسبوع الأول في أغسطس، أي ما يقرب من ضعف إجمالي وفيات الأسبوع السابق والبالغ 335 حالة، ما يجعله أسوأ أسبوع في العام، وفقا لمعهد كارلوس الثالث الصحي.