العالم اليوم - الدولار ينخفض بعد بيانات عززت من الرهانات على خفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 07:25 صباحاً - واصل الدولار انخفاضه، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد هبوطه مقابل عملات رئيسية خلال الليل إذ عززت بيانات جيدة لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة الرهانات على خفض الفائدة هذا العام.

وظلت العملات الحساسة للمخاطرة مرتفعة بعد أن عزز التراجع غير المتوقع في التضخم أسواق الأسهم، رغم أنه لم تصدر بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الحاسمة في الولايات المتحدة، ومن المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، في حين جرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أفضل أداء يومي له مقابل العملة الأمريكية منذ أواخر أبريل.

وحام الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع قبل قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتعلق بالسياسة النقدية مع انقسام الأسواق حول إمكانية خفض أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 102.63 بعد انخفاضه 0.49 بالمئة خلال الليل.

واستقر الإسترليني عند 1.2866 دولار بعد ارتفاع 0.76 بالمئة أمس الثلاثاء عندما عززته بيانات أظهرت انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة في بريطانيا.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليبلغ 1.0996 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.099975 دولار قبل يوم للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس.

ووصل الدولار إلى 147.06 ين ليظل يحوم حول مستوى 147 هذا الأسبوع.

وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليبلغ 0.6637 دولار أميركي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 0.66395 دولار للمرة الأولى منذ 23 يوليو.

أما النيوزيلندي، فارتفع 0.07 بالمئة إلى 0.6081 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى له حققه أمس الثلاثاء عند 0.60815 دولار، وهو المستوى الذي بلغه آخر مرة في 18 يوليو.