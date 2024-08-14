الجيش الأمريكي: تدمير زورقين للحوثيين في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه دمر زورقين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن هذه الأسلحة شكلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا السلوك الخطير من جانب الحوثيين مستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن قواتها تمكنت من تدمير مسيرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لجماعة الحوثي، أطلقت فوق خليج عدن.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطل في حركة الشحن العالمي، مما أجبر العديد من الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت مخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية وناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.

وفي محاولة لردع الحوثيين، وجهت قوات أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير الماضي، عدة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.