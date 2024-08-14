إسرائيل هيوم: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن هجوم إيران وحزب الله "يقترب"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة إسرائيل هيوم، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن هجوم إيران وحزب الله "يقترب" إلا إذا حدث تغيير في تقديراتهم الاستخباراتية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.