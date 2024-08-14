العالم اليوم - البحر الأحمر يعصف بأرباح "هاباغ لويد" في 6 أشهر.. هبوط بـ75%

انتم الان تتابعون خبر البحر الأحمر يعصف بأرباح "هاباغ لويد" في 6 أشهر.. هبوط بـ75% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - كشفت شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد، الأربعاء، عن تراجع صافي أرباحها 75 بالمئة في النصف الأول من 2024، لكنها ركزت على توقعات تسجيل أرباح أعلى للعام بأكمله ورفعت الأرقام الرئيسية ليوليو مرجعة ذلك لقوة السوق.

وقال الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن "رغم أننا لم نتمكن من تحقيق نفس نتائج العام الماضي الجيدة بشكل استثنائي، حققنا نصف عام أول جيدا للغاية في 2024 بفضل الطلب القوي وأسعار السوق الفورية الأفضل".

وأضاف "في النصف الثاني من العام، سنركز بشكل متزايد على مواصلة النمو وتعزيز الجودة العالية لخدماتنا".

وقالت هاباغ لويد، خامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إن صافي ربح المجموعة بلغ 732 مليون يورو (804.47 مليون دولار) في الأشهر الستة انخفاضا من 2.9 مليار يورو قبل عام.

وذكر هابن يانسن أن هاباغ لويد أضافت سفنا وحاويات جديدة في عام 2024 لتلبية متطلبات القدرة الإضافية الناتجة عن الوضع الأمني ​​في البحر الأحمر.

وتشن جماعة الحوثي في اليمن منذ نوفمبر هجمات على السفن في البحر الأحمر مما تسبب في اضطراب حركة الملاحة والتجارة العالمية، إذ اضطرت الشركات إلى تجنب قناة السويس واللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول إفريقيا.

وأكدت هاباغ لويد أنه في ظل التقلب القوي في أسعار الشحن والتحديات الجيوسياسية فإن التوقعات تظل تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين.

وارتفعت تكلفة النقل خمسة بالمئة إلى 6.2 مليار يورو في النصف الأول من العام، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإنفاق عليه لأن الوضع الأمني في البحر الأحمر يتطلب رحلات أطول حول أفريقيا.

نخطط للإبحار حول أفريقيا حتى نهاية العام على الأقل

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد الألمانية لشحن الحاويات الأربعاء إن الشركة تخطط لتجنب الإبحار في البحر الأحمر، الذي يتعرض لهجمات من جماعة الحوثي في اليمن، حتى نهاية العام على الأقل.

وأضاف يانسن في مقابلة مع رويترز حول الإعلان عن النتائج المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2024 "في الوقت الحالي، نخطط للإبحار حول رأس الرجاء الصالح حتى نهاية العام".

وقال إن أداء الشركة في الربع الثالث سيتفوق على الربع الثاني، ومن المرجح أيضا أن يتفوق على نفس الفترة من العام الماضي.