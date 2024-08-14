العالم اليوم - كيف تختار اليابان رئيس وزرائها المقبل؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، أنه يعتزم التنحي عن منصبه الشهر المقبل، وهي الخطوة التي أثارت منافسة كبيرة بين المرشحين المحتملين لخلافته كرئيس لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

لماذا سيتنحى كيشيدا؟

كان كيشيدا رئيساً للوزراء لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وهي فترة طويلة نسبياً في السياسة اليابانية الحديثة. ومع ذلك، حظيت إدارته بشعبية متناقصة بسبب فضيحة صندوق التبرعات غير المشروع والجدل حول ارتباط الحزب الحاكم بكنيسة التوحيد السابقة.

كما تأثرت شعبيته أيضًا بالاقتصاد، حيث عانت الأسر بسبب ارتفاع التضخم، حيث تفوقت الزيادات في الأسعار على الزيادات في الأجور.

لأشهر، ظل الدعم الشعبي لكيشيدا وحكومته ضعيفاً تحت نسبة 30 بالمئة في استطلاعات الرأي التي يُنظر إليها عادة على أنها محفز لإجراء انتخابات جديدة أو تغيير في القيادة.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

في ظل النظام البرلماني الياباني، يصبح زعيم الحزب الحاكم، أو ائتلاف الأحزاب، رئيسًا للوزراء. وعلى مدار تاريخ اليابان تقريبًا بعد الحرب العالمية الثانية، كان هذا يعني أن رئيس الوزراء كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه كيشيدا.

ورغم أن التواريخ لم تحدد بعد، يتعين على الحزب الديمقراطي الليبرالي عقد انتخابات زعامة كل ثلاث سنوات. ومن المقرر عقد الانتخابات القادمة في سبتمبر.

من قد يخلف كيشيدا؟

يحتاج المرشحون إلى 20 توقيعًا من أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي للترشح لزعامة الحزب. ومن بين المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم من المرشحين الأوفر حظًا وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيجي.

وتمثل الفصائل السياسية قوة حاسمة في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، حيث يُنظر إلى رؤساء الوزراء السابقين تارو آسو ويوشيهيدي سوجا وكيشيدا نفسه على أنهم شخصيات مؤثرة قد تحدد من سيصبح زعيمًا للحزب.

كيف تعمل عملية التصويت؟

سيحصل كل عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان على صوت، وسيتم توزيع عدد مماثل من الأصوات بين أعضاء الحزب ككل.

يضم الحزب الليبرالي الديمقراطي حاليًا 369 مشرعًا في مجلسي البرلمان، بناءً على موقع الحزب الرسمي على الإنترنت، بينما بلغ عدد الأعضاء المسجلين في الحزب حوالي 1.13 مليون خلال الانتخابات السابقة في عام 2021.

سيتم فرز الأصوات التي يدلي بها أعضاء الحزب وفقًا لنظام التمثيل النسبي المسمى بطريقة "دي هوندت".

إذا لم يفز أحد بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، فسيكون هناك تصويت إعادة بين المرشحين الأولين.

ما هي طريقة دي هوندت؟

نظام (دي هوندت)، الذي سمّاه الفرنسيون (سان ليغو) وسمّاه الأمريكيون (جفرسون)، وهو النظام الذي طرحه العالم الأميركي دانيال وبستر عام 1832 فعدله الرياضي البلجيكي فيكتور دي هوندت، ومن بعده الرياضي الفرنسي أندريه سان ليغو الذي أوجد نظاما مشابها.

معظم دول العالم الديمقراطي اختارت نوعا من أنواع التمثيل النسبي، وأبرزها هو نظام القائمة النسبية (List PR) الذي ينقسم هو الآخر إلى أنظمة فرعية حسب المعادلة الرياضية المستخدمة في حساب الأصوات، ثم يأتي النظام النسبي المختلط (MMP) الذي ابتكرته نيوزلندة، والثالث هو نظام الصوت المفرد المتحوِّل (ٍSTV).

تهدف أنظمة التمثيل النسبي إلى تخصيص مقاعد للأحزاب أو التكتلات الحزبية بما يتناسب تقريبًا مع عدد الأصوات التي حصلت عليها في التصويت. على سبيل المثال، إذا فاز حزب ما بثلث الأصوات، فيجب أن يحصل على حوالي ثلث المقاعد. غير أن التناسب الدقيق غير ممكن لأن هذه التقسيمات تنتج أعدادًا كسرية من المقاعد. ونتيجة لذلك، فقد تم ابتكار عدة طرق، من بينها طريقة دي هوندت، والتي تضمن توزيع مقاعد الأحزاب بأعداد صحيحة متناسبة قدر الإمكان.

كيف سيتم تشكيل الإدارة القادمة؟

بمجرد انتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي، سوف يتم دعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب رئيس الوزراء القادم. وسوف يتولى المرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات التي يدلي بها أعضاء مجلسي البرلمان، المنصب.

نظرًا لأغلبية الحزب الليبرالي الديمقراطي في كلا المجلسين، فمن المرجح أن يتم انتخاب زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي رئيسًا للوزراء. ومن المتوقع أيضًا أن يشكل رئيس الوزراء الجديد حكومة جديدة ويعيد ترتيب قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل أكتوبر.