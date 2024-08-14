العالم اليوم - هوكستين: الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال أمده

انتم الان تتابعون خبر هوكستين: الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال أمده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:25 مساءً - قال المبعوث الأميركي آموس هوكستين، خلال زيارة لبيروت اليوم الأربعاء، إن الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال أمده ويجب وضع حلول دبلوماسية.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب، قال هوكستين: "آمل ذلك.. وأعتقد ذلك".

وأضاف المبعوث الأميركي أنه لا يوجد وقت لإضاعته بشأن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن "الحل في غزة ينعكس إيجابا على لبنان".

وعبر هوكستين عن اعتقاده بأنه يمكن إنهاء الصراع في لبنان "اليوم" إذا توفرت الإرادة، مشيرا إلى أنه "كلما زاد التوتر زادت فرص حدوث مشاكل تؤدي لتصعيد يخرج عن السيطرة".

وكان المبعوث الأميركي آموس هوكستين وصل في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.