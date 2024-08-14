العالم اليوم - الجيش الروسي يسحب وحداته من خيرسون لحماية منطقة كورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:25 مساءً - قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، دميترو ليخوفا، الأربعاء، إن الجيش الروسي يسحب وحدات من منطقة زابوريجيا وخيرسون لحماية منطقة كورسك.

إلى ذلك قال أولكسندر بروكودين، رئيس الادارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إن القوات الروسية قصفت المدينة وضواحيها، الأربعاء، وأصيب 3 أشخاص في المنطقة.

وكان مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ناقش، اليوم الأربعاء، الوضع في ساحة المعركة والصفقات الأمنية مع جيمس أوبراين مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوراسية خلال زيارته للبلاد.

ويأتي هذا وسط أنباء عن إصدار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تعليمات بنقل بعض المعدات العسكرية من الوحدات القتالية إلى القوات المسلحة الروسية.

ويرجع مراقبون ذلك إلى طلب عاجل قدمته روسيا لتعويض الخسائر ونقص المعدات سواء في منطقة كورسك أو في اتجاهات أخرى.

على صعيد متصل أفاد سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت ليلا 17 مسيرة روسية من بين 23 فوق مناطق ميكولاييف وتشيركاسي وكيروفوهراد وكييف وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير .

وأوضح المصدر ذاته أن القوات الروسية استهدفت مناطق أوكرانية بصاروخين موجهين من طراز كي إتش 59 .