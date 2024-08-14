نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم كورسك.. إسقاط 4 صواريخ أوكرانية ومقتل 2030 أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك، مضيفة أن الجيش الأوكراني خسر منذ بداية الهجوم على كورسك نحو 2030 عسكريا.

تفصيلا، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق المنطقة.

وقال سميرنوف عبر تطبيق تلغرام: "تواصل دفاعاتنا الجوية التصدي لهجمات القوات الأوكرانية، وقد تم إسقاط 4 صواريخ أوكرانية"، حسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.

وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني خسر في معارك محور كورسك، خلال آخر 24 ساعة، نحو 420 جنديا، بعدما وصل عدد خسائره إلى 260 جنديا في اليوم السابق، مضيفة أن الخسائر الأوكرانية خلال آخر يوم شملت أيضا 55 مدرعة، منها 3 دبابات.

وذكر البيان أن القوات الروسية أحبطت محاولات مجموعات أوكرانية متنقلة للتوغل باستخدام المدرعات في عمق الأراضي الروسية في مناطق بلدات أوبشتشي كولوديز وسناغوست وكاوتشوك وأليكسيفسكي، كما تم صد هجوم أوكراني في اتجاه مارتينوفكا، حيث قتل 15 عسكريا أوكرانيا، حسب ما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأثناء تطهير بلدة أوزركي، تم القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا و4 ناقلات جند مدرعة "سترايكر"، كما أسر 6 جنود آخرين.

وكشف بيان وزارة الدفاع الروسية أن مجموع الخسائر الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية المعارك وصل إلى نحو 2030 عسكريا و35 دبابة و31 ناقلة جند مدرعة.