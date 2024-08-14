محادثات بسويسرا لوقف النار في السودان

محادثات بسويسرا لوقف النار في السودانتبدأ اليوم بسويسرا محادثات حول الحرب الدائرة في السودان، وستركز على المساعدات الإنسانية للملايين الذين يواجهون الجوع والنزوح وسط الصراع القائم هناك.

ودعت الولايات المتحدة طرفي الصراع إلى سويسرا لإجراء المحادثات. ولم يحدد المكان الذي ستنطلق فيه المحادثات لأسباب أمنية.

وتشهد السودان صراعًا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

وقال الخبراء إن المجاعة تنتشر بالفعل في منطقة شمال دارفور، حيث سعى مئات الآلاف من الأشخاص للجوء. وتصف الأمم المتحدة الوضع بأنه أكبر أزمة لاجئين في العالم وكارثة إنسانية.

ويتعذر على عمال الإغاثة الإنسانية الوصول إلى الكثير من المناطق. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص مهددون بالجوع، كما أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص عبر الحدود.

وأعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع يعوقان وصول قوافل المساعدات.

وقامت الأمم المتحدة بحملة لجمع التبرعات، يبلغ مجموعها 7ر2 مليار دولار لهذا العام، جمع منها حتى الآن نحو ثلث التمويل المطلوب.