العالم اليوم - مصر توقع مع الصومال بروتوكول تعاون عسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:29 مساءً - وقعت مصر مع الصومال، الأربعاء، بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، كما قررت القاهرة فتح سفارة لها في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام.

وأوضح المتحدث أن السيسي أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية.

كما رحب الرئيسان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومنها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشيو، فضلا عن التوقيع خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

وقد أعرب الرئيس الصومالي عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مثمنا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.