نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقاتلتان من طراز "رافال" تصطدمان في أجواء فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحطمت طائرتان حربيتان فرنسيتان من طراز "رافال" بعد تصادمهما في الجو في شمال شرق البلاد اليوم الأربعاء، حسبما أكدت السلطات.

وقال متحدث باسم القوات الجوية للصحفيين إن الطائرتين تابعتان لقاعدة سان ديزييه الجوية.

وأضاف أن أحد الطيارين قفز بالمظلة وعثر عليه وهو على قيد الحياة، لكن مدربا وطالبا طيارا من الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين، وقال: "نواصل البحث عن الطاقم الثاني".

ووقع الحادث في كولومبي ليه بيل، وهي بلدة في شمال شرق فرنسا، وفقا لسلطات المحافظة.

وأوضح الجيش أن جميع الطيارين الثلاثة يحملون الجنسية الفرنسية، علما بأنه يجري حاليا في فرنسا تدريب طيارين أوكرانيين، لكن ذلك في قاعدة كازو (بجنوب غرب البلاد) وعلى طائرات هجومية خفيفة من طراز "ألفا جت" فقط