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أحمد جودة - القاهرة - قدم فريق الأمن القومي الأمريكي، يوم الأربعاء، إحاطة للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس حول "التطورات في الشرق الأوسط"، حسبما أعلن البيت الأبيض. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من احتمال قيام إيران بهجوم انتقامي ضد إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية أن الرئيس ونائبته تلقيا إحاطة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض حول "الجهود العسكرية الأمريكية لدعم الدفاع عن إسرائيل" و"الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر في المنطقة" والتوصل إلى اتفاق يتعلق بالرهائن ووقف إطلاق النار.

عاجل| إحاطة من فريق الأمن القومي الأمريكي لبايدن وهارييس.. ما التفاصيل

وتأتي هذه الإحاطة في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لمدة عشرة أشهر، وتعثر الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار. كما تزداد المخاوف من رد فعل إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وأحد قياديي حزب الله في بيروت.

كما جاءت هذه الإحاطة بعد تأجيل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارته المقررة إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالهجوم الإيراني المحتمل.

هجوم شديد اللهجة من إيران على إسرائيل

وكشفت تقديرات إسرائيلية، الأربعاء، أن إيران قد تشن هجومًا وشيكًا على إسرائيل "في أي لحظة"، دون انتظار انتهاء القمة المقرر عقدها الخميس في قطر، والتي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف كيربي: "الإسرائيليون يعتقدون أن هناك احتمالًا متزايدًا لقيام إيران ووكلائها بشن هجوم في الأيام المقبلة".