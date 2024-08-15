العالم اليوم - تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.5% بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 11:22 صباحاً - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5 بالمئة في الربع الثاني من 2024 مقابل 6.7 بالمئة في الربع الأول.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل البطالة بين الذكور في الربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة من إجمالي قوة العمل، فيما بلغت بين الإناث 17.3 بالمئة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.5% بالربع الثاني .. في رعاية الله وحفظة