العالم اليوم - أسامة حمدان يؤكد: محمد ضيف على قيد الحياة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 01:21 مساءً - نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس أن يكون قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، قد قتل في قصف إسرائيل في غزة، رغم التأكيدات الإسرائيلية.

وقال أسامة حمدان إن قائد كتائب القسام محمد ضيف، على قيد الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.

واتهم حمدان إسرائيل بتكثيف هجماتها على قادة حماس بعد أن وافقت الحركة من حيث المبدأ على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن محمد ضيف تعرض لسبع محاولات اغتيال فاشلة، ووصف بأنه نتيجة لذلك بأنه "سيد التمويه" و"الرجل ذو التسع أرواح".

وكانت إسرائيل قد حاولت اغتيال محمد ضيف بهجوم استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي في خان يونس في قطاع غزة قبل أكثر من أسبوعين.

وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت أمس الأربعاء عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال محمد ضيف.

وقالت "ذا جويش كرونيكل"، ومقرها لندن، إن جنودا إسرائيليين متنكرين على هيئة متسولين وباعة خضراوات كانوا مفتاحاً للعملية التي اغتالت فيها إسرائيل محمد ضيف.

التواصل مع السنوار

من ناحية ثانية، أقر أسامة حمدان بوجود "بعض الصعوبات" والتأخيرات في التواصل مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وأشار القيادي بحركة حماس إلى أن هذه الصعوبات "لا تشكل حاجزًا كبيرًا أمام المفاوضات".