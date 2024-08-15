نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن وهاريس يعلنان عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية الأمريكية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جو بايدن والمرشحة كامالا هاريس، عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."
وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."