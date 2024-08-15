العالم اليوم - فتوح يحال لمحكمة الجنايات بتهمتي "تعاطي الحشيش والقتل الخطأ"

انتم الان تتابعون خبر فتوح يحال لمحكمة الجنايات بتهمتي "تعاطي الحشيش والقتل الخطأ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أحيل لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح، اليوم الخميس، إلى محكمة الجنايات بعد تسببه في مقتل شرطي نتيجة دهسه بسيارته إضافة إلى تعاطيه الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" -لاعب كرة قدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر".

وبحسب البيان فقد "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق".

وأضاف أن "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته".

ولفت البيان إلى أنه "ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".

هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وكان أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك قد أعلن، الأحد، تكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب.

وكتب سالم عبر حسابه على موقع فيسبوك: "قام المجلس بتكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب والحضور معه أمام جهات التحقيق، حيث يتواجد الكابتن عبد الواحد السيد في النيابة بمرافقة اللاعب انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات".

وكان اللاعب قد صدم أمين شرطة بسيارته على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، مما تسبب في وفاته.

حارس الزمالك محمد صبحي كان بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية.

وتم إبلاغ وزارة الصحة وحفظ جثمان الضحية في أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفق مصادر محلية.

وأفرج عن صبحي نظرا لكون السيارة مملوكة لفتوح الذي كان يقودها فيما تم التحفظ على ظهير أيسر الزمالك في أحد أقسام الشرطة بالساحل الشمالي.

وكان أمين الشرطة يعبر الطريق السريع قبل تعرضه للحادث الذي أدى لوفاته على الفور.

من جانبه، أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابقن الأحد، استعداده للدفاع عن اللاعب فى هذه القضية.

وكان منصور قد اتهم في يناير من عام 2023 اثنين من لاعبي فريق الزمالك وقتها بتعاطي الحشيش.

وقال منصور آنذاك في تصريحات لقناة النادي: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".

وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".