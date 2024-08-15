العالم اليوم - أوكرانيا تسيطر على مدينة و82 قرية بمقاطعة كورسك الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 04:22 مساءً - أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس أن قواتها المشاركة في الهجوم على مقاطعة كورسك تمكنت من السيطرة على مدينة و82 قرية وأكثر من 1000 كيلومتر مربعا.

تفصيلا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيطرة أوكرانيا بالكامل على مدينة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية .

وكتب زيلينسكي، على منصة تلغرام، أن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي "أفاد عن استكمال تحرير مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس"، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها في المنطقة الحدودية في السادس من أغسطس.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة على إعلان القوات الروسية استعادة بلدة من القوات الأوكرانية في كورسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس والقضاء على القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة.

من ناحيته، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الخميس، أن قواته تسيطر على 82 بلدة و1150 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا، في اليوم التاسع من الهجوم غير المسبوق داخل الأراضي الروسية.

وقال سيرسكي خلال اجتماع مع زيلينسكي "تقدمت قواتنا بالإجمال على عمق 35 كيلومترا منذ بدء العمليات في منطقة كورسك".

وأضاف "سيطرنا على 1150 كيلومترا مربعا من الأراضي و82 بلدة" مؤكدا أن الوضع "تحت السيطرة".

وعلى الصعيد ذاته، أعلن سيرسكي الخميس عن إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية، في مؤشر إلى نية أوكرانيا في ترسيخ وجودها في المناطق التي سيطرت عليها في روسيا.

وقال سيرسكي خلال اجتماع مع زيلينسكي إن هذه الإدارة مكلفة تولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.