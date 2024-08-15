أوكرانيا تسيطر على 82 بلدة روسية

أوكرانيا تسيطر على 82 بلدة روسيةأكدت أوكرانيا، اليوم، سيطرة قواتها العسكرية على 82 بلدة و1150 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك الروسية.

وأفاد أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، خلال اجتماعه مع رئيس البلاد فلوديمير زيلنسكي، بأن قواته تسيطر على 82 بلدة و1150 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك الروسية في اليوم التاسع من تمكن قوات قتالية من اختراق القوات الروسية داخل أراضي بلادها، حيث قال "تقدمت قواتنا بالإجمال على عمق 35 كيلومترا منذ بدء العمليات في كورسك، وسيطرنا على 1150 كيلومترا مربعا من الأراضي و82 بلدة".

كما اعتبر أن الوضع "تحت السيطرة"، فيما تنفي موسكو هذه الأنباء، موضحة أن معارك ضارية تدور في هذه المنطقة.

وأعلن قائد الجيش إقامة إدارة عسكرية في /كورسك/ تتولى شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.

وعلى صعيد متصل، شدد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في تصريحات على أن أوكرانيا "ستدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بمقاطعة كورسك، وستجعلها تدفع الثمن بشكل أو بآخر".

وأضاف "الآن نرى أن هناك أضرارا ألحقت بمقاطعة كورسك"، مشيرا إلى أنه من الضروري إعداد قاعدة البيانات بالتعاون مع سلطات المقاطعة بشأن الأضرار واستخدامها لاحقا "لتقديم الفاتورة بشكل أو بآخر.. وعلينا أن نتخذ القرار بشأن كيف سنحاسبهم لاحقا".

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت، في السادس من أغسطس الجاري، هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وتقدمت لبضع كيلومترات داخلها.