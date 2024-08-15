فرنسا تتمنى "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني" في تبادل إطلاق النار مع إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في دارته في بيروت.

وخلال الاجتماع، جدد الوزير سيجورنيه "تأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه وثقتها به"، وفق ما جاء في بيان رئاسة الوزراء اللبنانية.

وأعرب سيجورنيه عن تمنيه "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني"، مقدرا "ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة".

من جهته، شدد نجيب ميقاتي على "أهمية دعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة".

وفي تصريح للصحفيين، قال ميقاتي عقب اللقاء: "في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، لا يمكن إلا أن نتحلى بالصمت والصبر والصلاة".

وشارك في اللقاء سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني شارك مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين كان قد أكد أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، أن الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل طال أمده ويجب وضع حلول دبلوماسية، معربا عن اعتقاده بأنه يمكن تجنب اندلاع حرب بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات فيما تزداد المخاوف من اندلاع حرب واسعة بين إيران و"حزب الله" من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر يوليو الماضي