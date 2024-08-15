ضاحي خلفان: غزو الأراضي الروسية ضرب من الجنون.. روسيا هزمت أخطر قائدين عبر التاريخ

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أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بأن غزو الأراضي الروسية يعتبر ضربا من الجنون، مؤكدا أن روسيا هزمت أخطر قائدين عبر التاريخ - نابليون بونابرت وأدولف هتلر.

وقال خلفان عبر حسابه على منصة "إكس": "هزمت روسيا أخطر قائدين عبر التاريخ.. نابليون وهتلر"، مضيفا: "عبر التاريخ.. يعتبر غزو روسيا ضربا من ضروب الجنون.. هذا البلد الشاسع الحدود والقوي الإرادة، الماهر في إعداد الجنود".



تأتي تصريحات نائب رئيس شرطة دبي وسط محاولات أوكرانية فاشلة للتقدم في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، كانت قد نفذتها يوم 6 أغسطس الجاري.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف منذ بدء هجومها على مقاطعة كورسك في الـ6 من الشهر الجاري بلغت 2640 عسكريا، و37 دبابة و32 مدرعة.

وأعلنت الوزارة تحرير قرية كروبيتس وتأمين حماية مناطق فارفاروفكا وسافونوفكا وشيبتوخوفكا وألكسيفسكي وماتفيفكا.

وأضافت أنه تم على المحور المذكور تدمير 92 آلية بينها 5 مدرعات "برادلي"، و14 مدرعة من أنواع أخرى، و8 مركبات و5 مدافع، وراجمة صواريخ.

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو على محور كورسك بلغت 2640 عسكريا و37 دبابة و32 مدرعة، و4 أنظمة دفاع صاروخي و3 راجمات صاروخية، و20 مدفعا، و3 محطات للحرب الإلكترونية