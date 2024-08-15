نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تتصدر أوروبا بعدد حالات الإصابة بجدري القردة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 8104 حالة إصابة بفيروس جدري القردة منذ بداية تفشي الفيروس في المملكة عام 2022 مشيرة إلى أنه رقم قياسي وأكبر عدد من الحالات بين الدول الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأوروبية "أوروبا برس" في منشور لها اليوم الخميس، أن إسبانيا سجلت عددا قياسيا على مستوى أوروبا من الإصابات بجدري القردة بعدد بلغ "8104" حالة، تليها فرنسا "4272" ثم بريطانيا "3866".

ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد "كارلوس الثالث للصحة"، سُجلت غالبية الحالات في مدينتي مدريد وكاتالونيا، حيث تم الإبلاغ عن "2770" حالة في مدريد و"2452" حالة في كاتالونيا منذ عام 2022، وخلال العام الجاري تم اكتشاف 118 حالة في مدريد و23 حالة في كتالونيا.

وخلال العام الجاري ولغاية 8 أغسطس، تم الإبلاغ عن 264 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، معظمها لدى الرجال، بمتوسط عمر 37 عاما.

وكان المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي جدري القردة في القارة، ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في جمع نحو مليوني جرعة من اللقاح.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء أن تفشي مرض "جدري القردة" في إفريقيا يشكل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة وتثير قلقا دوليا.

جدير بالذكر أن فيروس "M Pox" المعروف سابقا باسم "جدري القردة"، ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، وعادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوّن حويصلات على سطح راحة اليد