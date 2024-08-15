العالم اليوم - بعد "مفاوضات شاقة".. نيس الفرنسي يحسم صفقة مدافع الأهلي

انتم الان تتابعون خبر بعد "مفاوضات شاقة".. نيس الفرنسي يحسم صفقة مدافع الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 11:22 مساءً - يبدو أن صفقة انتقال مدافع الأهلي المصري محمد عبد المنعم لصفوف نادي نيس الفرنسي قد تمت بعد توصل الطرفين لاتفاق مؤخرا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الناديين توصلا، الخميس، إلى صفقة انتقال بقيمة 4 ملايين يورو إضافة إلى مليون مكافأة لعبد المنعم.

وتوصل الناديان لأرضية مشتركة بشأن طريقة تسديد المبلغ، ليقطع نيس الطريق على بولونيا الإيطالي، الذي كان يرغب في ضم اللاعب.

وبات انتقال عبد المنعم للدوري الفرنسي مسألة وقت حيث ينتظر انتهاء الإجراءات الخاصة بسفره من أجل الانضمام لصفوف نيس.

كما كشفت وسائل إعلام مصرية محلية أن الأهلي سيحصل على نسبة 10 في المئة من إعادة البيع فضلا عن تحويل قيمة الصفقة خلال أسبوع.

ويبلغ عبد المنعم من العمر 25 عاما ويعتبر ركيزة أساسية في دفاع الأهلي ومنتخب مصر وتميز بأهدافه المؤثرة مع العملاق القاهري خاصة في دوري أبطال أفريقيا.