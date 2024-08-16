نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لوالد لامين جمال بعد تعرضه للطعن بالسكين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجه والد النجم الشاب في فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، لامين جمال، رسالة بعد تعرضه للطعن بسكين، مساء أمس الأربعاء، في أثناء مشاجرة.

كتب والد لامين جمال عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستغرام" اليوم الخميس: "شكرا لكم جميعا، أنا بحالة أفضل الآن، عناق كبير للجميع".



وقال الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن: "والد لامين جمال، منير، خرج من مرحلة الخطر. الوضع تحت السيطرة بعد تعرضه للطعن في موقف للسيارات يوم الأربعاء".



من جانبها كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ملابسات الواقعة وفقا لشهود عيان قالوا إن منير نصراوي والد لاعب برشلونة كان يتجول في حي روكافوندا، فألقى عليه أحدهم الماء من الشرفة.

إثر ذلك تورط والد لامين جمال في مشاجرة بعد إلقاء الماء عليه فتعرض للطعن قبل وصول الشرطة بوقت قليل.

وأكد شهودُ عِيان أن من طعن والد لامين تنطبق ملامحه مع من ألقى عليه الماء من الشرفة.

وذكرت تقارير صحفية أيضا أن والد نجم برشلونة غادر المستشفى صباح اليوم الخميس، وأن حالته ليست خطيرة.

ويستعد لامين جمال برفقة زملائه لمواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا